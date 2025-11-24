Acidente

Homem com sintomas de embriaguez sofre acidente grave ao ser atropelado na Avenida Colombo

O atropelamento ocorreu por volta de 18h30 de domingo, 23, na Avenida Colombo, esquina com Paraná, em Maringá. Um automóvel Peugeot que seguia sentido Sarandi atingiu um homem que atravessou a pista fora da faixa de pedestre.

Com o impacto, o homem bateu com a cabeça contra o para-brisa dianteiro. Uma equipe do Siate com apoio do médico do Samu deslocaram ao local e prestaram os atendimentos ao pedestre. A vítima apresentava fratura em face e crânio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o teste do etilômetro no condutor e no pedestre. O resultado deu positivo para embriaguez na vítima que foi atropelada. O homem foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário de Maringá. (inf André Almenara)

