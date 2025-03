Grupo Maringá de Comunicação expande atuação com duas novas rádios

O Grupo Maringá de Comunicação se tornou sócio em mais duas rádios do Sul do Brasil: a nova Massa FM de Porto Alegre e a 89 Rock, de Curitiba. As duas novas operações foram possíveis graças a uma sociedade firmada com um grupo de Curitiba, que deu origem à R4 Comunicação.

“O Grupo Maringá entende pelas pesquisas, pelas análises do mercado, que o rádio, dos grandes meios de comunicação (a TV aberta, a imprensa escrita e o rádio), é o único que está sobrevivendo à internet e até, numa grande medida, crescendo. O rádio vem crescendo no mundo todo, em audiência e em faturamento. Por acreditar no rádio, a gente decidiu expandir nessa área. E a ideia é ir para outras cidades porque entendemos que no mercado de Maringá já estamos suficientemente instalados. Através da R4 Comunicação, compramos a Mix Curitiba, e agora a gente vai implantar a franquia da 89 Rock, que é uma rádio de São Paulo, e em Porto Alegre, a opção foi por implantar a franquia da Massa FM, que é outra rede que vem crescendo muito no Brasil. Estamos apostando no meio e fazendo investimentos para continuar crescendo no segmento”, diz o CEO do Grupo Maringá de Comunicação, Alexandre Barros.

José Roberto Mattos, head comercial do Grupo Maringá de Comunicação, que também faz parte da sociedade com a R4 Comunicação, diz que as aquisições têm por fatores determinantes “expansão e credibilidade do meio rádio”. “Esses são os dois fatores para que o nosso grupo Maringá de Comunicação investisse agora na cidade de Porto Alegre com a Rádio Massa, uma rádio que está no Brasil inteiro e que vai agregar muito ao mercado de Porto Alegre, que é um mercado pujante, sempre forte. E a segunda aquisição, a rádio 89 Rock em Curitiba, torna a capital paranaense a cidade mais rock do Brasil, sem dúvida alguma. É uma rádio destinada a um público AB, que visa complementar e trazer muitas novidades do segmento”.

Em Porto Alegre, a Massa FM vai substituir a Felicidade FM, que encerra a programação no dia 31. A estreia oficial da nova afiliada da rede paranaense está marcada para o dia 10 de abril, atingindo toda a região metropolitana da capital gaúcha e o Vale dos Sinos, em cidades como Novo Hamburgo (RS).

Já a nova rádio curitibana está em fase de implantação. A 89 Rock, com estreia prevista para este sábado, 29 de março, é fruto de uma parceria entre o GC2 (Grupo Camargo de Comunicação, responsável pela 89) e o Grupo R4 Comunicação, que irá implantar a emissora na capital paranaense. Trata-se da estreia da marca paulistana no Paraná e também no Sul do país, operando no formato de franquia/licenciamento.

O GMC também está à frente das operações da Maringá FM, líder de audiência na cidade paranaense, da MIX FM Maringá, e da CBN Maringá, abrangendo diferentes audiências, que são contempladas também pelo portal GMC Online.