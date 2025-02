Governador lança obras de expansão da rede de gás canalizado em Maringá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (20) do lançamento das obras de expansão da rede de gás canalizado da Compagas em Maringá, no Noroeste do Paraná. O projeto prevê a construção de 19 quilômetros de gasodutos na cidade, com investimentos que fazem parte do aporte total de R$ 100 milhões destinados à expansão da rede no Norte do Paraná.

Na primeira etapa das obras em Maringá, serão implantados 2,5 quilômetros de rede de distribuição na área do Parque Industrial de Maringá, ao longo da avenida Prefeito Sincler Sambatti. Os demais 16,5 quilômetros devem ser instalados até 2029, contemplando também áreas residenciais, especialmente a área da Zona 8.

“Estes investimentos significam uma transformação para o parque industrial de Maringá, tanto para as empresas que já estão instaladas aqui, quanto aquelas que serão atraídas para a cidade por causa desta nova estrutura. Existem segmentos industriais que necessitam de uma matriz energética como o gás, que é eficiente, segura e sustentável. Estão esta instalação vai representar um grande diferencial competitivo para a cidade”, afirmou Ratinho Junior

A expansão da rede na região, batizada de Projeto Norte do Paraná, também contempla as cidades de Londrina e Cambé, onde já foram entregues os primeiros 4 quilômetros de rede e há previsão de construção de mais 66 quilômetros de gasodutos ao longo de cinco anos.

“Esta é a pedra fundamental de um gasoduto, que vai abastecer indústrias, condomínios residenciais e empreendimentos da cidade com um gás totalmente ecológico, produzido aqui mesmo. Isto é um grande avanço para a economia do município, que além de oferecer uma opção totalmente sustentável, ainda vai conseguir fazer isso com custos muito competitivos”, afirmou o prefeito de Maringá, Silvio Barros.

REDE NORTE – Com a expansão, mais de 3 mil novos clientes devem ser atendidos com a nova malha de dutos de Londrina, Maringá e região. A rede estará preparada para fazer a distribuição de biometano, um gás de produção limpa e renovável. O gás sera gerado a partir do substrato vegetal, em uma área próxima à Pedreira Ingá, em Maringá.

“Nosso objetivo está no desenvolvimento de um mercado sustentável e eficiente, com energia limpa e totalmente alinhado às metas de descarbonização, tão importantes frente aos desafios enfrentados ao redor do mundo com as mudanças climáticas”, explicou o CEO da Compagas, Rafael Lamastra Junior.

Para o ciclo de investimentos previstos entre 2029 e 2032, também está planejada uma ligação de dutos entre as duas cidades, fortalecendo a oferta de gás em vários municípios da região.

INVESTIMENTOS – A expansão da malha de gás em Maringá e Londrina faz parte do novo contrato de concessão da Compagas, que prevê investimentos de R$ 2,5 bilhões nos próximos 30 anos. O objetivo é ampliar em 122% a rede canalizada de distribuição no Paraná.

Apenas no ciclo de investimentos até 2029, a Compagas destinará R$ 505 milhões para diversos projetos estratégicos no Estado, como a construção de 52 quilômetros de gasoduto entre Araucária e Lapa, passando por Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba. A estrutura vai atender a um importante complexo agroindustrial da região, incluindo uma planta do Grupo Potencial, que deve ser o maior complexo de biodiesel do mundo a base de óleo de soja.

O plano também prevê a expansão para novos clientes em Curitiba e em cidades da Região Metropolitana, além da instalação de corredores sustentáveis para ligar produtores e consumidor de gás natural veicular, com o objetivo de incentivar a troca do diesel pelo gás natural.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na entrega das obras os secretários estaduais de Turismo, Marcio Nunes; de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza; o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; o superintendente-geral de Gestão Energética, Cassio Santana da Silva; e os deputados estaduais Alexandre Curi, Doutor Batista e Soldado Adriano José; e demais autoridades.