Garotinha cobra do prefeito o corte de mato alto em Maringá

A pequena Debora tem conseguido chamar a atenção das autoridades do município de Maringá, com a ajuda da mãe, Solange Vieira, que grava videos e posta nas redes sociais da filha, reivindicando seus direitos de cidadã.

Vários videos demonstram o cotidiano da Debora, e entre eles, estão videos de forma educada cobrando do prefeito Silvio Barros, por exemplo o corte do matagal de algumas calçadas públicas que estão no trajeto de sua casa até a escola Piveni Moraes no Parque das Palmeiras.

A garota, com auxilio da mãe, já gravou no inicio das aulas o mesmo problema do mato alto, e também um pedido de instalação de ar-condicionado em sala de aula. No primeiro pedido a prefeitura providenciou o corte e a limpeza do local.

O video que viralizou nas redes sociais e grupos de whats foi gravado esta semana pedindo ao senhor prefeito o corte do matagal, ironizando no post que estavam “passando pela floresta”, de tão alto que estava o mato.