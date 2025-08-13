Gambá no depósito da merenda escolar

Um video gravado no Almoxarifado Central da Prefeitura de Maringá, local onde é guardado para distribuição alimentos da merenda das escolas municipais, viralizou esta semana. O registrou de um gambá comendo tranquilamente bolachas circulou pelas redes sociais. O animal de pequeno porte estava sobre as caixas de alimentos.

A vereadora Ana Lúcia (PDT) esteve no local e constatou de que há mais de dois anos não há dedetização e desratização. Ela obteve a confirmação de que os próprios servidores estão comprando veneno para os ratos e fazendo armadilhas para os gambás.

A informação prestada pela prefeitura é de que todo o alimento contaminado é descartado da secretaria de logística, localizada na avenida Centenário.

Uma cozinheira da rede municipal de ensino afirmou que alimentos estavam com características de azedo.