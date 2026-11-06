Formulário para quem teve prejuízo

Após o vendaval que atingiu Maringá, o vereador Odair de Oliveira Lima, o Odair Fogueteiro (PP), anunciou a disponibilização de um formulário de cadastro voltado aos munícipes que sofreram perdas materiais decorrentes do temporal. A medida busca reunir registros detalhados das ocorrências para que a população afetada possa buscar o ressarcimento dos prejuízos.

O parlamentar ressaltou que o levantamento abrange diferentes tipos de estragos patrimoniais sofridos pelos moradores, como avarias em telhados, portões, grades e muros residenciais, bem como casos de árvores caídas sobre automóveis e mobílias danificadas.

Para ter acesso ao apoio, os cidadãos impactados devem preencher o relatório com a discriminação dos danos. Odair Fogueteiro informou que a equipe de seu gabinete está mobilizada e à disposição da comunidade local para orientar os atingidos e intermediar as providências necessárias em busca de compensação financeira pelas perdas.