Fernando Beteti concorre ao Prêmio iBest

O jornalista maringaense Fernando Beteti está entre os nomes que concorrem ao Prêmio iBest 2025 na categoria Influenciador de Saúde. Para votar, clique aqui.

Com o ‘Centro Cirúrgico’, programa pioneiro na TV, Beteti chamou a atenção do Brasil ao documentar procedimentos médicos de maneira clara, informativa e acessível. É autor do livro “Não Aceitei a Sentença de Morte que Deram para Minha Filha”, onde revela bastidores e o poder da informação na tomada de decisões de saúde.

Fernando Beteti também foi um dos primeiros jornalistas da área da saúde a investir em conteúdo digital no YouTube, quando poucos ainda viam o potencial da plataforma. Lá, ele compartilhou entrevistas com especialistas nacionais e internacionais e trouxe à tona temas relevantes da medicina integrativa. Hoje, seu conteúdo é replicado em dezenas de canais no YouTube. Isso o tornou um dos nomes mais influentes da saúde nas redes sociais no Brasil.