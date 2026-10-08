Cultura e Lazer

Feira Motirõ reúne arte, cultura e programação infantil neste sábado em Maringá

Evento gratuito acontece no ecossistema urbano Cidade Aruna, na Gleba Itororó, com oficinas, música, gastronomia e expositores locais

Foto de redação redação08/10/2026
WhatsApp Image 2026 10 08 at 10.54.49 Feira Motirõ reúne arte, cultura e programação infantil neste sábado em Maringá

Arte, cultura, gastronomia, produtos artesanais e atividades para diferentes públicos integram a próxima edição da Feira Motirõ, que acontece neste sábado (10), em Maringá. Realizado das 9h às 19h, no ecossistema urbano Cidade Aruna, na Gleba Itororó, o encontro tem entrada gratuita e traz como um dos destaques as atividades voltadas às crianças.

O Aéreo Estúdio de Dança participa com atividades de dança, enquanto a Bio Cultura Ambiental e a Lúdica Escola promovem oficinas e experiências de criação. A proposta é oferecer às famílias uma programação que combine lazer, convivência e contato com diferentes formas de expressão culturais e artísticas.

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Para a organizadora da feira, Silvinha Maciel, a presença das crianças ajuda a ampliar a proposta do encontro. “A ideia é criar um espaço onde as famílias possam passar o dia juntas, enquanto as crianças têm a oportunidade de brincar, criar e participar das atividades. Queremos que a feira seja esse lugar de encontro, de troca e de valorização do que é produzido localmente”, afirma Silvinha.

Além das atividades infantis, a Feira Motirõ reúne artistas, produtores e empreendedores locais. O público poderá conhecer trabalhos autorais e encontrar produtos artesanais, moda e gastronomia, em uma programação que valoriza iniciativas da região e aproxima produtores e consumidores. E a música também faz parte da programação, com apresentação do DJ Don Nattus. A atração completa a experiência ao longo do dia e contribui para o clima de convivência que o evento propõe.

Realizada no Cidade Aruna, a Feira Motirõ amplia as possibilidades de encontro entre arte, produção local e comunidade. Para as famílias, a programação infantil acrescenta uma dimensão de experiência compartilhada, com atividades que estimulam a participação e a criatividade das crianças.

Serviço
Feira Motirõ
Data: sábado, 10 de outubro
Horário: das 9h às 19h
Local: Ecossistema urbano Cidade Aruna, Gleba Itororó
Endereço: Avenida Comendador Amorim Pedrosa Moleirinho, 1793
Entrada: gratuita

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