A Expoingá 2025 é consolidada como um dos maiores e mais importantes eventos agropecuários do Brasil, reunindo tecnologia, inovação e oportunidades de negócios. Realizada há mais de 50 anos pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), a feira reflete a força do agronegócio brasileiro e do Paraná, um dos estados mais produtivos do país e referência mundial na produção de alimentos e melhoramento genético.

O Paraná, conhecido como “o maior supermercado do mundo”, abriga algumas das principais cooperativas agropecuárias do Brasil e se destaca no desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à agropecuária. A Expoingá é um reflexo desse avanço, sendo um ponto de encontro para produtores, pesquisadores, investidores e empresas que impulsionam a modernização do setor.

Tecnologia e inovação impulsionam o agro

Nos últimos anos, a tecnologia tem sido um fator decisivo para o crescimento do agronegócio, e a Expoingá 2025 será um grande palco para apresentar as tendências do setor. Máquinas agrícolas equipadas com inteligência artificial, sensores para monitoramento em tempo real, biotecnologia para melhoramento genético e agricultura de precisão são apenas algumas das inovações que estarão em destaque no evento.

A feira contará com uma programação ampla de eventos técnicos, sendo a maior parte voltada exclusivamente à inovação, abordando temas como digitalização no campo, automação de processos, sustentabilidade e novas ferramentas para aumento da produtividade.

De acordo com a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o mercado de máquinas agrícolas deve crescer 8,2% em 2025, indicando um cenário otimista para investimentos em tecnologia. A Expoingá será um espaço estratégico para negociações no setor, com a presença das principais empresas de maquinários, veículos e implementos agrícolas.

Maringá: cidade modelo e polo de inovação

Sede da Expoingá, Maringá é uma das melhores cidades do Brasil, conhecida por sua qualidade de vida, planejamento urbano e forte desenvolvimento econômico. A cidade se destaca também como um polo de inovação, abrigando startups e centros de pesquisa voltados para o agronegócio.

Alta genética e pecuária de excelência

A Expoingá 2025 promete ser um marco para a pecuária nacional, reunindo mais de 5 mil animais em exposição, julgamento e leilões, destacando o melhor da genética de bovinos, equinos e ovinos. Este ano, além das tradicionais raças, a feira contará com a volta das presença das raças Angus e Ultrablack, além de 10 leilões programados e a realização da Prova de Ganho de Peso (PGP) da raça Nelore, exposição nacional da raça Charolês e da raça Texel.

O evento é um espaço estratégico para pecuaristas que buscam animais de alto desempenho, refletindo a posição do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul como referências no melhoramento genético e na produção de proteína animal.

Expoingá 2025: um reflexo do agro brasileiro

Com um público de mais de 500 mil visitantes todos os anos, a Expoingá 2025 reforça seu papel como um dos maiores eventos do agro no Brasil. Além das oportunidades de negócios, o evento será uma vitrine de tecnologia e inovação, promovendo conhecimento, sustentabilidade e desenvolvimento para o setor.

Na edição de 2024, a feira recebeu visitantes de 22 estados brasileiros e de 13 países, consolidando sua importância internacional. O evento também movimentou mais de R$ 1,1 bilhão em negócios, reforçando seu papel como um dos principais impulsionadores do setor agropecuário.

A feira se estabelece não apenas como um ponto de encontro para produtores e empresários, mas também como um espaço para a modernização do campo, mostrando que o futuro do agronegócio passa pela Expoingá.