Estagiários não receberam o salário da prefeitura de Maringá

Mais de 800 estagiários da prefeitura de Maringá não receberam os vencimentos relativos a fevereiro. O município diz que fez o repasse do valor e emitirá nota oficial. O pagamento dos estagiários é feito pela Caixa Econômica que informou que ainda não pagou os estagiários por um problema no sistema do banco, o que deve ser resolvido até quinta-feira.

O não pagamento dos estagiários que trabalham na Prefeitura de Maringá, por problemas no sistema da Caixa, quebra uma tradição de 32 anos.

Ao assumir o segundo mandato, o então prefeito Said Ferreira assinou lei determinando o pagamento de salários até o último dia útil do mês, já que na gestão anterior (Ricardo Barros) os atrasos de salários do funcionalismo público eram constantes.

De lá para cá, até onde se sabe, não houve atrasos, a não ser agora, em que o sistema da Caixa Econômica Federal só atingiu estagiários, poupando servidores efetivos e comissionados. O município garante que depositou os valores dos mais de 800 estagiários, que passarão o carnaval no aperto. (inf Angelo Rigon)