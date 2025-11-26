Estado libera R$ 25 milhões para revitalizar pavilhão no Parque de Exposições de Maringá

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, anunciou nesta quarta-feira, 26, a liberação de R$ 25 milhões para a revitalização do Pavilhão Azul, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. O projeto da obra foi entregue pela Sociedade Rural de Maringá e doado à Prefeitura, que encaminhou a proposta para análise técnica da Secretaria das Cidades.

Segundo o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, a modernização é necessária para manter a relevância do parque no setor de eventos porque a atual estrutura já não atende às demandas. O Pavilhão Azul é um dos principais equipamentos do Parque Internacional de Exposição e espaço importante na Expoingá, abrigando grandes eventos e programações atrativas do evento.

“O Pavilhão Azul não tem mais condições de receber os eventos que fazia. A Sociedade Rural e a prefeitura nos provocaram no ano passado, organizaram rapidamente o projeto e o entregaram à Prefeitura. Hoje autorizei que ele entre como prioridade no sistema da Secretaria para análise”, afirmou.

O secretário ressaltou que a reforma acompanha o crescimento do turismo e o papel estratégico dos eventos na economia paranaense. “Todos sabemos da importância de equipamentos adequados para ampliar os serviços de eventos, que geram emprego e movimentam a economia. Maringá já tem um parque de exposições consolidado, e a reestruturação do Pavilhão Azul vai ajudar a consolidar ainda mais a cidade como centro de feiras e atrações, dentro de um calendário já bastante ativo”, disse.

Ele também relacionou a ação ao fortalecimento das feiras regionais no Estado. “O Paraná tem investido muito no turismo – em segmentos como religioso e de eventos. As feiras regionais ganharam nova força porque o Estado passou a aportar recursos, com financiamentos e apoios que movimentam a economia. Turismo é deslocamento de PIB: quem vai a um show ou feira em Maringá deixa recursos na cidade, gera renda e movimenta a economia”, completou.

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Carlos Henrique Pinto, ressaltou que esse compromisso firmado com a Secretaria das Cidades atende uma demanda importante do setor de turismo e dos produtores rurais de toda a região. “Esse encontro de alinhamento com o Governo do Estado incentiva e acelera o desenvolvimento do setor do agronegócio”, disse.