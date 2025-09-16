Envolvidos em corte irregular de árvore serão multados pela Prefeitura

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, atua para penalizar envolvidos em corte irregular de árvore na tarde deste domingo, 14. O caso ocorreu na Zona 6 e haverá aplicação de multa, tanto para os homens envolvidos no corte quanto para os moradores que contrataram o serviço irregular. O município reforça que, no momento, não há nenhuma empresa credenciada ou em fase de credenciamento para realizar serviços de arborização na cidade. Os serviços, incluindo poda e remoções, são executados apenas pelo município, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, após autorização do setor técnico responsável.

“Vamos iniciar, em breve, o processo de credenciamento de empresas, que deverão cumprir uma série de requisitos técnicos e de segurança para estarem credenciadas. No momento, apenas o município realiza os serviços de arborização”, afirmou o secretário de Limpeza Urbana, Infraestrutura e Defesa Civil, Vagner Mussio. Ele ressaltou que, além do crime ambiental, o descarte irregular coloca em risco as pessoas que realizam o serviço e também os moradores. “No caso dessa ocorrência que atuamos na Zona 6, os homens estavam sem equipamento de proteção, colocando a vida em risco”, disse.

Além da multa, os dois homens envolvidos foram encaminhados pela Guarda Civil Municipal à 9ª Subdivisão Policial (SDP), onde irão responder criminalmente. Os equipamentos de corte utilizados foram apreendidos e os caminhões recolhidos. “A equipe da Guarda chegou ao local após denúncia de moradores pelo telefone 153. Os homens alegaram que trabalhavam para uma empresa terceirizada e que possuíam autorização para realizar o corte, porém não apresentaram nenhum documento que comprovasse a legalidade do serviço”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Delegado Luiz Alves.

Caso o contribuinte identifique alguma situação de poda ou remoção irregular, a denúncia pode ser feita pela Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 156, site da prefeitura ou aplicativo Ouvidoria 156 Maringá. É importante que o reclamante reúna o máximo de informações possíveis como fotos, vídeos e placa do veículo para que o infrator seja identificado e multado. O sigilo do denunciante é garantido. A Guarda Civil Municipal também pode ser acionada pelo telefone 153.