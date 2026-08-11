Marido e mulher perdem a vida em violenta colisão entre moto e utilitário em Maringá

Um grave acidente terminou com a morte de um casal no início da noite desta segunda-feira, 10, no Residencial Pioneiro Honorato Vecchi, em Maringá. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Guedner com a Rua Pioneiro Gertrude H. Fritzen e envolveu uma motocicleta e uma utilitário.

As vítimas fatais são um homem de 57 anos e a esposa de 52, que ocupavam a motocicleta. Os dois sofreram múltiplas fraturas e morreram ainda no local. De acordo com informações apuradas pelo site, a Fiat Strada trafegava pela Avenida Guedner, no sentido Avenida Cerro Azul.

Já o casal saía da Rua Pioneiro Gertrude H. Fritzen e realizava a travessia para acessar a Avenida Guedner. Durante a manobra, ocorreu a colisão. O motorista, que trabalha em uma empresa de distribuidora de gás, não conseguiu parar a tempo e atingiu violentamente a motocicleta.

Após o impacto, o veículo ainda saiu da trajetória e bateu contra um poste. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas. Quando a equipe médica chegou o casal já estava sem vida. As vítimas apresentavam múltiplas fraturas provocadas pela violência da colisão.

O motorista da Fiat Strada ficou bastante abalado e também sofreu ferimentos. Ele recebeu atendimento dos bombeiros e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. A Polícia Militar isolou o cruzamento para preservar o local até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia.

Após os trabalhos periciais, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A reportagem apurou ainda que o casal morava no Loteamento Madrid, bairro localizado a poucos metros do local onde ocorreu o acidente. (inf André Almenara)