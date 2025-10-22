Duplo homicídio em Mandaguaçu

Um duplo homicídio chocou a cidade de Mandaguaçu, na região de Maringá, na noite desta terça-feira (21). Emilly Eloisa Camargo dos Santos, de 20 anos, e Rodrigo Arribard, de 29, foram executados a tiros na Rua José Afonso Costa, no Jardim São Marcos. A filha de Emilly, uma menina de apenas cinco anos, estava no carro e presenciou a mãe ser morta — ela saiu ilesa.

De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos estavam em um Hyundai HB20 de cor escura e abriram fogo contra o veículo em que as vítimas estavam. O ataque foi intenso: foram disparados mais de 40 tiros de pistola calibre 9 mm.

Segundo o levantamento, 48 cápsulas e 12 projéteis foram recolhidos na cena do crime. As vítimas tiveram as cabeças completamente deformadas pelos disparos, o que indica que os assassinos agiram com extrema violência e precisão.

Execução em via pública

Testemunhas relataram que os disparos começaram repentinamente. O motorista, identificado como Rodrigo Arribard, ainda tentou pular do veículo para escapar, mas foi atingido e morreu no local. Desgovernado, o carro colidiu contra o muro de uma residência. Na sequência, os atiradores desceram do veículo e efetuaram diversos disparos à queima-roupa contra Emilly.

A menina de cinco anos, filha de Emilly, estava no banco traseiro e sobreviveu sem ferimentos. Moradores disseram que ouviram gritos e o choro da criança logo após o tiroteio.

Vítimas tinham relacionamento extraconjugal, aponta PM

Conforme a Polícia Militar, Emilly Eloisa, natural de Maringá, era separada e mãe da menina. Atualmente ela morava em Mandaguaçu e não possuía antecedentes criminais.

Ainda segundo a polícia, Emilly mantinha um suposto relacionamento extraconjugal com Rodrigo.

Já Rodrigo Arribard, natural de Mandaguaçu, era casado e tinha passagens pela polícia, incluindo investigações ligadas a roubos de veículos e residências. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil aponta para disputa entre grupos rivais, mas outras hipóteses não são descartadas.

Carro usado no crime foi incendiado

Poucas horas após o duplo homicídio, o carro utilizado pelos atiradores — um Hyundai HB20 escuro — foi encontrado carbonizado em uma estrada rural do distrito de Iguatemi, em Maringá, a poucos quilômetros do local da execução.

A suspeita é de que o veículo tenha sido incendiado para eliminar vestígios do crime.

Investigação

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Criminalística estiveram no local e realizaram os levantamentos iniciais. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil de Mandaguaçu, que busca identificar os autores do ataque e esclarecer a motivação do crime. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)