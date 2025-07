Duas pessoas ficam feridas após carro capotar na rodovia de Sarandi

O acidente aconteceu na noite deste domingo, 6, na rodovia BR-376, em Sarandi. Um casal que ocupava um Hyundai HB20 seguia pela rodovia sentido Maringá quando capotou o veículo. O automóvel ao capotar parou dentro de uma valeta na marginal da rodovia.

O site apurou que o motorista do HB20 tocou na traseira de uma caminhonete que também seguia no mesmo sentido. Ao atingir a utilitário, o condutor do automóvel perdeu a direção do volante e saiu da pista. O Corpo de Bombeiros de Sarandi retirou o motorista e uma mulher pelo porta-malas do carro.

Uma equipe do Samu também foi acionada para prestar apoio na ocorrência. O casal que apresentava ferimentos foi socorrido e encaminhado ao hospital. Os ocupantes da caminhonete recusaram atendimento. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Sarandi auxiliaram no trânsito. (inf André Almenara)