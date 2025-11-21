Dois jovens morrem de acidente após piloto empinar moto e bater em poste

Foram identificados os corpos do casal que morreu de acidente na tarde desta quinta-feira, 20, na Avenida Brasil, esquina com Paraná, em Maringá. Alan Christopher Cassol Rodrigues, 20 anos, pilotava uma Yamaha MT 7. A garupa era Tamiris Alves, 18 anos.

O casal, ambos da cidade de Paiçandu, estava passeando de moto quando o piloto ao arrancar do semáforo da Brasil empinou a moto. Alan perdeu a direção da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste de energia da Copel.

O piloto morreu na hora. Socorristas do Siate e equipe médica do Samu rapidamente chegaram no local e já iniciaram reanimação cardiorrespiratória em Tamiris que apresentava múltiplas fraturas pelo corpo. Após 30 minutos, o médico atestou o falecimento da jovem.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o piloto empina a Yamaha. Um casal e um motociclista foram ouvidos pela Polícia Militar. Todos relataram que Alan empinava a moto em todas saídas dos semáforos.

O site recebeu uma mensagem por aplicativo dizendo que o casal passou pela Avenida Mandacaru também empinando a moto. A imagem da câmera e outras que deverão ser requisitadas pela Delegacia de Trânsito serão juntadas em um inquérito policial.

Um perito criminal utilizou um drone para fotografar a área do acidente. Alan Christopher trabalhava na padaria de sua família. Tamiris Alves trabalhava no comércio da cidade e era sobrinha do prefeito Ismael Batista. (inf André Almenara)