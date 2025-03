Dois adultos e uma criança são socorridos após colisão entre dois veículos

O acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira, 4, no cruzamento das ruas Américo Laerte Bigatão com José Luiz Pereira, no Jardim Andrade, em Maringá. Um homem que dirigia uma caminhonete GM S10 cruzou a preferencial de um Kia Soul.

A colisão foi tão forte que arremessou o automóvel contra a calçada de uma residência. O Kia Soul chegou a tombar com o impacto. Os ocupantes do carro recusaram atendimento. Uma criança de 4 anos que estava acompanhada dos avós foi socorrida por meios próprios.

O motorista e a esposa permaneceram no local onde foram socorridos pelo Siate e Samu. A Polícia Militar ao ser comunicada do acidente compareceu no bairro onde um boletim de acidente de trânsito foi lavrado. Moradores pedem para que a prefeitura sinalize o cruzamento com placas e pinturas no asfalto. (inf André Almenara)