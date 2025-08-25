EntretenimentoAmigos da ImprensaMídia

Dinossauros do rádio

Foto de redação redação25/08/2025
O LOCUTOR RINALDO GUERRA FOI A CARÁTER, COM CAMISETA, GRAVADOR CASSETE eCRACHÁ DA RÁDIO JORNAL

A turma que animava o rádio maringaense nas décadas de 80 e 90 aproveitou o circuito Viniltagem, organizada pelo jornalista e colecionador Andie Yori, uma grande feira de discos de vinil que aconteceu nesse fim de semana nas dependências do Supermercado Condor de Maringá, para se reencontrar e relembrar histórias do rádio maringaense.

Estiveram presentes os comunicadores Edson Valério, Agnaldo Vieira, Marco Correa, Pedro Borsalli, Edson Martins, Rinaldo Guerra, Léo Jr e Carlos Beto. O encontro foi marcado por muito saudosismo e histórias icônicas das principais rádios de Maringá, Globo FM, Cidade e Maringá FM.

Alguns outros nomes da época não puderam estar presentes mas  confirmaram presença para o próximo que está sendo programado pela ADR (Associação dos Dinossauros do Rádio)

