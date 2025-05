Desenvolvimento sustentável: São Jorge do Ivaí é a 1ª cidade do Paraná e 3ª do país

São Jorge do Ivaí é destaque no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC Brasil), ano base 2024, alcançando a primeira colocação no estado do Paraná e o 3º lugar em todo o Brasil, entre mais de 5.500 municípios avaliados.

O IDSC é um indicador criado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com a ONU e outras instituições, e mede o desempenho dos municípios brasileiros com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

A excelente colocação de São Jorge do Ivaí, à frente de grandes cidades como Curitiba, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu, comprova que gestão eficiente, planejamento estratégico e compromisso com o futuro geram resultados concretos e reconhecidos nacionalmente.

Essa conquista é reflexo do trabalho integrado de todas as secretarias municipais, servidores públicos e do engajamento da população, disse o prefeito Agnaldo Carvalho Guimarães, o Guina. “São Jorge do Ivaí mostra que é possível crescer com responsabilidade, sustentabilidade e inclusão. Parabenizamos cada cidadão sao-jorgense por fazer parte dessa trajetória de progresso. Essa vitória é de todos nós!”, comentou. (inf Angelo Rigon)