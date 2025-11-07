Deputado Ricardo Barros anuncia recursos para o rebaixamento da linha férrea em Sarandi

A Bancada Federal do Paraná decidiu, nesta quarta-feira (5), pela destinação de recursos no Orçamento da União de 2026 para o rebaixamento da linha férrea, em Sarandi, no norte do Estado. O investimento inicial, solicitado pelo deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), pode representar um avanço histórico para a mobilidade e o desenvolvimento urbano da cidade, circunvizinha a Maringá.

O projeto prevê o rebaixamento de todo o trecho ferroviário que corta o perímetro urbano de Sarandi, com 7,5 quilômetros de extensão, eliminando passagens de nível e reduzindo significativamente os riscos de acidentes. Com a obra, o tráfego local será reorganizado e a integração entre os bairros, hoje separados pelos trilhos, será facilitada.

Estimado em mais de R$ 700 milhões, o empreendimento será custeado integralmente com recursos federais. A decisão da Bancada permitirá que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inicie a análise técnica do projeto, que foi custeado pelas associações comerciais de Sarandi e Maringá (ACIS e ACIM), e está protocolado em Brasília.



“É um grande passo para a realização desta obra, que vai ajudar muito a infraestrutura da cidade e, principalmente, ajudar a salvar vidas no trânsito”, comemora Ricardo Barros.

“Como toda obra complexa, este rebaixamento da linha férrea também nos exigirá o cumprimento por etapas, vencendo a burocracia com articulação política e perseverança junto à população. Tenho certeza que nós vamos avançar juntos, conquistando mais qualidade de vida para Sarandi”, explica o parlamentar.

Crescimento

Sarandi é o município com maior projeção de crescimento populacional do Paraná nas próximas décadas, segundo estudo divulgado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) em 2024. O número de moradores da cidade deve aumentar em 61% até 2050, de acordo com o levantamento.

Neste contexto, Ricardo Barros avalia que a obra se torna essencial. “Precisamos preparar Sarandi para este novo ciclo de expansão urbana. O município é fundamental para a integração e o desenvolvimento regional”, destaca.

“Com o rebaixamento, nós também deixamos estruturada uma das pontas do aguardado ‘Trem Pé Vermelho’, que ligará Maringá a Londrina. Este é o trecho mais economicamente viável entre os 10 para trens de passageiros que estão sendo projetados pelo BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”, complementa.

