Deputado Federal Felipe Francischini passa a liderar o Podemos no Paraná ao lado do Deputado Estadual e Secretário Do Carmo

O deputado federal Felipe Francischini passa a liderar politicamente o Podemos no Paraná. A presidência formal da sigla será assumida por Luciane Bonatto, sua mãe, indicada por ele com o aval da presidente nacional do partido, Renata Abreu.

A mudança marca um novo ciclo de organização e fortalecimento da legenda no estado, que agora inicia conversas com aliados para construir a executiva estadual do Podemos.

Por conta das regras eleitorais, que exigem respeito à janela partidária, o parlamentar ainda não pode formalizar sua filiação, mas comandará toda a estratégia política da legenda no Paraná.

O mesmo vale para o deputado estadual licenciado e secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Paulo Rogério do Carmo, que também integrará o novo projeto político e será uma das principais lideranças do Podemos no estado.

Francischini destacou que a decisão foi resultado de um diálogo maduro com lideranças tanto do Podemos quanto do partido anterior, ressaltando que a transição foi “muito bem planejada e construída com responsabilidade”.

“Estamos fortalecendo o Podemos no Paraná, com foco em ampliar alianças e preparar uma estrutura sólida para as próximas eleições. Nosso objetivo é construir um partido técnico, com lideranças comprometidas e projetos reais para a população”, afirmou o deputado.

Aliança sólida com o secretário Do Carmo

Com forte atuação no interior do estado e reconhecimento pelo trabalho à frente da Secretaria de Estado do Trabalho, Do Carmo será um dos principais pilares da nova fase do Podemos no Paraná.

Sua presença traz experiência administrativa, base política consistente e um histórico de resultados concretos, especialmente nas áreas de emprego, qualificação profissional e desenvolvimento regional.

“O Do Carmo é um parceiro de caminhada, um líder que conhece o Paraná de ponta a ponta e que tem um compromisso real com as pessoas. Juntos, vamos levar o Podemos para todas as regiões do estado”, destacou Francischini.

Além de projetar a reestruturação do partido no estado, Francischini confirmou que pretende disputar a reeleição à Câmara dos Deputados em 2026. Segundo ele, já estão em andamento diálogos com prefeitos, vereadores e lideranças regionais para fortalecer a base partidária e atrair novas filiações ao Podemos nos próximos meses.

Luciane Bonatto, que assume oficialmente a presidência estadual, é formada em Direito e possui ampla experiência no setor público e privado, tendo atuado na gestão de projetos administrativos e jurídicos.

Para Francischini, a nomeação de Luciane representa “um reforço estratégico para consolidar a estrutura do partido e dar suporte técnico às ações políticas”.

“O Paraná tem espaço para uma política mais moderna, eficiente e próxima das pessoas. A chegada ao Podemos representa a oportunidade de organizar um time forte, com ideias e coragem para enfrentar desafios. Vamos trabalhar para que o partido tenha voz ativa em todas as regiões do estado”, completou o deputado.

Com a nova configuração, o Podemos inicia uma fase de expansão e fortalecimento no Paraná, mirando não apenas as eleições de 2026, mas também a consolidação de um projeto político com base municipal, técnica e sustentável — agora com Felipe Francischini e Do Carmo como os grandes articuladores desse novo momento.