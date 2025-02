Deputado estreia programa de TV

Estreia sábado, 22, às 11h, o programa “Conexão”, comandado pelo deputado Adriano José (PP), na Band Maringá. Com um formato dinâmico e envolvente, o programa chega para aproximar ainda mais as pessoas, trazendo informação, entretenimento, serviços e ações sociais que fazem a diferença.

Adriano José destaca que a iniciativa nasce de um propósito claro: estar mais próximo de quem precisa e transformar vidas. “Sempre sonhei com um espaço onde pudéssemos realmente nos conectar, ouvir as histórias das pessoas e estender a mão a quem precisa. O ‘Conexão’ é isso: um programa feito com verdade, carinho e muita proximidade”, afirma o deputado.

A atração contará com quadros interativos, entrevistas e iniciativas que impactam diretamente a comunidade.