Deputado Delegado Jacovós participa de anúncio de novos investimentos na Educação do Paraná

O deputado estadual Delegado Jacovós participou, ao lado do governador Ratinho Junior, do lançamento de dois importantes programas voltados à Educação: o Inglês Paraná Kids e o Robótica Paraná Kids. As iniciativas, voltadas às redes municipais de ensino, representam um investimento de R$ 70 milhões em recursos destinados a materiais, kits tecnológicos e formação de professores.

Os programas atenderão alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, oferecendo aulas de inglês e atividades práticas de robótica. O projeto Robótica Paraná Kids será direcionado especialmente aos estudantes do 4º e 5º anos, com ações que envolvem lógica, montagem, programação e prototipagem.

De acordo com o Governo do Estado, os novos programas fazem parte de uma estratégia que busca reduzir desigualdades na aprendizagem e ampliar o acesso das crianças da rede pública a tecnologias e metodologias antes restritas ao ensino privado.

O Delegado Jacovós destacou a importância de preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

“Esses programas representam um passo importante para preparar nossas crianças para o futuro. O ensino de inglês e a introdução à robótica ainda na base escolar fortalecem a aprendizagem e abrem novas oportunidades”, afirmou o parlamentar.

A adesão dos municípios será voluntária, mediante termo com a Secretaria de Estado da Educação. Os professores das redes municipais receberão formação técnica e continuada, além de suporte com materiais didáticos e kits digitais que serão integrados às disciplinas de ciências e matemática.

Com essas iniciativas, o Governo do Paraná reafirma o compromisso com a inovação e a qualidade do ensino público, e o deputado Delegado Jacovós reforça seu apoio às ações que transformam a educação e constroem um futuro melhor para os estudantes paranaenses.