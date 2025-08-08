Região

Deputado Delegado Jacovós e o prefeito Rodolfo Mota acompanham liberação de recursos para pavimentação em Apucarana

Foto de redação redação08/08/2025
A cidade de Apucarana foi contemplada com um importante investimento do Governo do Estado: R$ 35,9 milhões para a pavimentação de 26,4 quilômetros de vias urbanas. Os recursos fazem parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova e garantirão infraestrutura completa, com drenagem, calçadas acessíveis e sinalização viária.

O deputado estadual Delegado Jacovós acompanhou o anúncio ao lado do prefeito Rodolfo Mota, destacando o compromisso com a população. “Estamos atuando para levar dignidade aos bairros que ainda convivem com ruas de chão batido. Esse investimento é um marco na transformação de Apucarana”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Rodolfo Mota também celebrou a conquista. “É uma daquelas vitórias que esperamos por anos. Agora, com apoio do Governo do Estado, Apucarana vive um momento de grande transformação, assim como todo o Paraná”, ressaltou.

O projeto vai beneficiar diretamente diversas regiões da cidade, levando mais segurança, conforto e valorização para milhares de moradores.

