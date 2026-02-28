Saúde

Dennis Carvalho, ator e diretor, morre aos 78 anos no Rio

Um dos nomes mais influentes da televisão brasileira estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Foto de redação redação28/02/2026
O ator e diretor Dennis Carvalho, um dos nomes mais influentes da televisão brasileira, morreu na manhã deste sábado (28), no Rio de Janeiro, aos 78 anos.
Dennis estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A unidade de saúde confirmou o falecimento do diretor. A causa da morte não foi divulgada.

O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.”

Em dezembro de 2022, Dennis foi internado com septicemia – infecção generalizada. Alguns dias depois ele teve alta hospitalar após evolução positiva em seu quadro clínico. (inf G1)

Foto de redação redação28/02/2026
Foto de redação

redação

