Delegado Jacovós entrega dois veículos para a Saúde de Floresta e ultrapassa R$ 1 milhão em recursos destinados ao município

WhatsApp Image 2025 11 28 at 14.32.43 Delegado Jacovós entrega dois veículos para a Saúde de Floresta e ultrapassa R$ 1 milhão em recursos destinados ao município

O Deputado Estadual Delegado Jacovós esteve em Floresta para oficializar a entrega de dois veículos destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Os automóveis, sendo uma Fiat Strada e um Fiat Cronos, irão fortalecer o atendimento aos pacientes, ampliar a mobilidade das equipes e melhorar o suporte às demandas do setor.

Durante a agenda, o deputado esteve acompanhado dos vereadores Carlinhos da Amortec, presidente da Câmara, Edivaldo, conhecido como Velho Pintor, e Aparecido Dias. A secretária municipal de Saúde, Renata, também participou da entrega, representando a pasta e acompanhando a incorporação dos veículos à frota responsável pelo transporte de pacientes e atendimentos da saúde municipal.

Com esta ação, o Delegado Jacovós ultrapassa R$ 1 milhão em recursos já enviados para Floresta. Entre as conquistas viabilizadas pelo deputado estão duas ambulâncias de suporte básico, castração animal, aquisição de triturador de galhos e o envio de kits de robótica com notebook para a Escola Estadual Presidente Arthur Costa e Silva.

A chegada dos novos veículos consolida mais um avanço para Floresta e reforça o compromisso do mandato com a ampliação dos serviços públicos e a melhoria da qualidade do atendimento à população.

