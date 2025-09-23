Decepcionante essa gestão

Depois do constrangimento provocado por uma empresária dentro da sala de imprensa da Câmara de Maringá, no dia 18, atacando jornalistas, chegou a vez da presidência da casa colocar em dúvida os representantes da imprensa local.

Ao responder o site O Fato Maringa, nesta semana, a presidente Majorie Catherine Capdebosq (PP) diz no primeiro parágrafo de um ofício refere-se a “supostas agressões verbais”, colocando em dúvida os profissionais e servidores que lá estavam quando a empresária fez o pampeiro. As agressões foram presenciadas por três vítimas e documentadas em áudio e vídeo e amplamente reproduzidas nos veículos de comunicação e na nota de repúdio do Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná.

A Câmara, representada pela presidente, respondeu a uma denúncia de agressão a jornalistas sem apurar, sem ouvir testemunhas, sem ouvir as vítimas, que são transformadas em culpadas. O Legislativo, que em 2017 foi palco de covardes agressões a integrante da imprensa, precisa se pautar por uma postura menos arrogante e mais séria. O ofício afirma que o chefe da segurança esteve presente durante toda a sessão na entrada da sala de imprensa; no entanto, quando os fatos aconteceram, ele não estava.

Em outro trecho, assinala que “a sala é destinada também aos assessores de gabinetes que precisam acompanhar os vereadores” e que infelizmente o espaço, recentemente batizado com o nome de Verdelírio Barbosa (que, vivo fosse, estaria defendendo a categoria), “não comporta uma ampliação”. Depois de frisar que a imprensa é o elo entre o Legislativo e a sociedade, afirma que “incentivamos que os profissionais que se sentirem violentados no exercício de suas funções busquem junto aos órgãos competentes a punição deste crime”. O texto, que cheira uso de inteligência artificial, é um balde de água fria nos que esperavam posições em defensa daquele poder, que serviu de tablado para as agressões, e de qualquer infração que possa ser cometida. (inf Angelo Rigon)