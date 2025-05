Curta-metragem “Fabulosas: Operação Aranha” estreia com exibições gratuitas em Maringá

O curta-metragem “Fabulosas: Operação Aranha”, dirigido por Lua Lamberti e TH Fernandes, com produção executiva de Leffs, foi selecionado para o Festival Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, na categoria Mirada Paranaense e estreia em Maringá com exibições gratuitas no mês de maio.

Com uma estética inspirada no cinema noir e toques de realismo fantástico, o filme apresenta a jornalista travesti Leôncia (Glamour Garcia), que decide investigar por conta própria o assassinato de uma amiga — desencadeando uma série de encontros com uma misteriosa figura com poderes sobrenaturais: Armínia (Lua Lamberti).

Com roteiro original e linguagem visual marcante, Fabulosas é o primeiro episódio de uma minissérie audiovisual protagonizada por pessoas trans e travestis, colocando essas vivências no centro de uma narrativa de mistério, vingança e afeto. A produção é da Blache Filmes, contemplada pela Lei Paulo Gustavo Maringá – audiovisual – 230/2023, e tem como objetivo fortalecer a visibilidade trans por meio da arte, da estética e da ocupação de espaços culturais da cidade.

Exibições gratuitas

Maringá CineFest – 1ª Mostra de Cinema Maringaense

23, 24 e 25 de maio (sex, sáb, dom), às 20h30 – Programação completa em @blacheaudiovisual

Espaço Solagasta – Rua Prof Itamar Orlando Soares, 181 – Maringá

CineUEM** – debate ao final com a equipe que produziu o filme

28 de maio (quarta-feira) – 19:00

Universidade Estadual de Maringá