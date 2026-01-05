Filho de casal maringaense morre após acidente na rodovia

Uma criança de 5 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 5, após um grave acidente na BR-376, no município de Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. A vítima estava em um veículo BMW com os pais, Alexandre Ferreira Abrão e Mariana Jorge Garcia moradores em Maringá. O carro saiu da pista e colidiu violentamente contra uma defensa metálica (guard-rail).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) retornava de viagem do litoral de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 9h, nas proximidades do quilômetro 421, na pista sentido norte.

O veículo sofreu uma saída de pista seguida de choque contra o objeto. Imagens do local mostram que a estrutura metálica de proteção da rodovia perfurou a parte frontal do carro de luxo, atingindo a área do motor.

Equipes de socorro do Samu, aeromédico e CCR PRVias foram acionadas para atender a ocorrência. A criança chegou a ser socorrida com lesões graves, mas não resistiu aos ferimentos.

Os pais saíram ilesos do acidente. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. (inf TN OnLine)