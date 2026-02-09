Confusão e bate-boca na AMUSEP

A primeira reunião do ano na AMUSEP que contou com a presença de 28 prefeitos, teve temperatura alta, e não foi pela falta de ar-condicionado. O clima de paz entre os prefeitos da região acabou.

A atual presidente do consórcio PROAMUSEP, a prefeita de Astorga Suzie Pucillo (PP), anunciou uma ata de de registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de regularização fundiária urbana no valor de pouco mais de 365 milhões . Esse foi o estopim que começou com o prefeito de Sarandi, Carlos de Paula (PSB) criticando de forma efusiva a prefeita. Na sequência do bate-boca o prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), que é o vice-presidente da AMUSEP, disse que não estava sabendo de nada sobre este financiamento.

A confusão começou porque ninguém estava sabendo da necessidade de uma licitação desse valor. Para piorar a prefeita de Florai, Edna Contin (PSD) questionou a prestação de contas da presidência da AMUSEP, da gestão da prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado (PSD).

A reunião se tornou um ringue de discussões entre os prefeitos como nunca aconteceu na história da AMUSEP, e o ano está só começando.