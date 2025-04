Confira cinco motivos para assistir “Cidade dos sonhos” em 4k nos cinemas

Cidade dos sonhos, um dos filmes mais emblemáticos e influentes do cineasta americano David Lynch, retorna às salas de cinema brasileiras em uma aguardada versão restaurada em 4K, com distribuição da Retrato Filmes. Este relançamento representa uma oportunidade única para o público experienciar a obra em toda a sua potência estética e narrativa — como ela foi originalmente concebida: na tela grande, com som imersivo e imagem de altíssima definição.

Seja para quem já se perdeu nos mistérios do filme ou para quem vai embarcar nessa jornada pela primeira vez, assistir a Cidade dos sonhos nos cinemas é vivenciar uma das criações mais hipnóticas do cinema contemporâneo em sua forma mais sensorial, profunda e inesquecível. A seguir, listamos cinco motivos para não perder essa oportunidade:

1. Experiência visual e sonora definitiva em 4K

A nova restauração em 4K vai muito além de uma atualização técnica. Cada plano da cinematografia onírica de Lynch ganha novos contornos, com cores mais vivas, sombras mais densas e detalhes antes imperceptíveis. A trilha sonora assinada por Angelo Badalamenti, grande companheiro criativo do cineasta, se torna ainda mais envolvente, amplificando o suspense e a angústia que permeiam a narrativa.

2. Um tributo à genialidade de David Lynch

O relançamento de Cidade dos sonhos também ganha contornos emocionais. Em janeiro deste ano, o mundo perdeu David Lynch, um dos maiores nomes da história do cinema. Assistir à sua obra-prima nas telonas é mais do que ver um filme: é prestar homenagem a um artista visionário, que redefiniu os limites da linguagem audiovisual com obras marcadas por surrealismo, mistério e autenticidade.

3. Sessões antecipadas e debates especiais pelo Brasil

Antes da estreia oficial, o filme conta com sessões de pré-estreia neste sábado, 12 de abril, em 20 salas de cinema de 14 cidades brasileiras, oferecendo uma chance antecipada de vivenciar a nova cópia restaurada. As cidades que recebem pré-estreia no sábado são: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Maceió, Manaus, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Além disso, duas sessões especiais com debate enriquecem a programação: no Rio de Janeiro, a exibição acontece no Estação NET Botafogo, no dia 15 de abril, às 19h30, com a presença de Hernani Heffner, Juliana de Moraes Monteiro e mediação de Renata Boldrini. Já em São Paulo, o debate será no Cine Marquise, dia 16 de abril, às 19h, com André Alves, Gabriela Amaral Almeida e mediação de Paula Jacob. Os ingressos já estão à venda e as sessões prometem ser encontros únicos entre o filme e o público.

4. Atuações memoráveis de Naomi Watts e Laura Harring

A química entre Naomi Watts e Laura Harring é um dos pontos altos da trama, e uma das razões pelas quais o filme é tão inesquecível. Watts entrega uma das performances mais intensas de sua carreira, transitando com maestria entre a ingenuidade de uma aspirante a atriz e o colapso emocional que a história exige. Já Harring encarna com mistério e magnetismo a figura enigmática de Rita. Ver essas atuações em uma tela grande é redescobrir o poder do cinema como arte dramática.

5. Um clássico cult que desafia e fascina

Desde seu lançamento em 2001, Cidade dos sonhos é reverenciado como um marco do cinema contemporâneo e uma obra-chave da filmografia de Lynch, rendendo ao cineasta uma indicação ao Oscar® e o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes do mesmo ano. Seu enredo fragmentado, repleto de simbolismos e ambiguidades, se tornou objeto de estudo, teoria e fascínio entre cinéfilos. Para quem já assistiu, é a chance de enxergar novas camadas e significados; para quem nunca viu, é uma estreia inesquecível.