JMSN confirma turnê pelo Brasil com shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Um dos nomes de destaque do R&B e soul independente internacional, JMSN retorna ao Brasil em novembro para uma sequência de três apresentações. O artista norte-americano passa por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 11 e 14 de novembro, trazendo ao país a turnê do aclamado álbum Soft Spot. A passagem começa por Curitiba, no dia 11 de novembro, no Teatro Fernanda Montenegro. Será a primeira apresentação de JMSN na capital paranaense. Na sequência, o músico segue para o Rio de Janeiro, onde sobe ao palco do Sacadura 154 no dia 13 de novembro, e encerra a agenda brasileira em São Paulo, no dia 14, no Cine Joia.

A turnê brasileira acontece após JMSN percorrer diferentes países com mais de 100 apresentações ligadas a Soft Spot. O disco ampliou a projeção internacional do artista e reúne faixas que ganharam força nas plataformas digitais, como “Soft Spot”, “Love Me” e “Cherry Pop”.

Nascido em Detroit, Christian Berishaj, nome por trás de JMSN, construiu uma carreira marcada pela independência artística. Cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, ele participa diretamente de diferentes etapas de seus trabalhos, da composição e produção à construção visual de seus projetos, trajetória que o transformou em uma das referências do movimento DIY (do it yourself) na música independente.

Com uma discografia que atravessa R&B, soul, funk e elementos experimentais, o músico desenvolveu uma identidade própria ao longo de mais de uma década. Trabalhos como JMSN (2014), It Is. (2016), Whatever Makes U Happy (2017), Velvet (2018), Heals Me (2021) e Soft Spot (2023) ajudam a mostrar diferentes fases dessa construção.

Nos palcos, JMSN também ganhou reconhecimento pela intensidade das apresentações e pela maneira como transporta a atmosfera de seus discos para performances ao vivo. A passagem pelo Brasil será uma oportunidade para o público acompanhar de perto o repertório de Soft Spot, além de músicas que marcaram diferentes momentos de sua carreira.

SERVIÇO — JMSN NO BRASIL

Curitiba (PR)

Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Local: Teatro Fernanda Montenegro

Ingressos: Meaple

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Local: Sacadura 154

Ingressos: Meaple

São Paulo (SP)

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado), às 20h

Local: Cine Joia

Ingressos: Meaple