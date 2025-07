Comunicação da prefeitura não acerta uma

Após episódio “algemas” nos pulsos do prefeito Silvio Barros de Maringá, a secretaria de comunicação deu mais uma bola fora na mesma semana. Nas redes sociais, como sempre, postaram um video de “antes e depois” de obras realizadas no Parque das Palmeiras, porém as obras de revitalização foram efetuadas pela administração anterior.

A gafe foi devidamente contestada pela ex-secretária do Instituto Ambiental de Maringá (IAM), Juliane Kerkhoff na mesma postagem da prefeitura no Instagram:

“Realmente ficou muito lindo, só esqueceram de dizer que todas estas obras, troca do antigo alambrado pelo gradil, nova pista de caminhada, iluminação nova, tudo isso foi feito pela gestão anterior, projetos, licitação e obra, nada disso foi feito por esta atual gestão, mas pela gestão Ulisses Maia. Quando é que vamos ver uma publicidade de algo realmente planejado e executado por esta gestão? Por favor, tenham um pouco mais de dignidade e vergonha na cara e façam marketing sim, das excelentes melhorias, que foram feitas em nossos Parques e Unidades de Conservação, mas, informem corretamente à população, deem os créditos à quem de Direito, tenham o mínimo de honestidade e não mintam ou enganem nas redes sociais. Já está ficando feio, se vangloriarem do trabalho alheio, deixando a entender que vcs que fizeram. Estas postagens, mostrando o trabalho da gestão anterior e dizendo que vcs que fizeram só deixa claro uma coisa, o meio ambiente estava sendo muito bem cuidado na nossa cidade, tanto, que a atual gestão não faz nada de novo, apenas faz publicidade sobre o trabalho que já existia, que já estava em execução.”

Por sua vez o ex-prefeito, Ulisses Maia (PSD), repostou o video, dizendo que “é com orgulho que olho para Maringá e vejo o legado de grandes transformações que construímos juntos! Nossas ações foram pensadas para melhorar a vida de cada maringaense. Veja o antes e depois das melhorias que fizemos no Parque das Palmeiras! Mais segurança, mais mobilidade, mais acessibilidade, mais cuidado com o meio ambiente, mais iluminação, implantação da nova pista de caminhada e substituição de alambrados por gradis.

Fui prefeito com o propósito de devolver a nossa Maringá para os maringaenses, e me emociona saber que as sementes que plantamos continuam florescendo.

Meu muito obrigado ao @institutoambientaldemaringa pela lembrança e por valorizar o que deixamos para a nossa querida cidade!”