Com sérios problemas estruturais na saúde e educação, prefeitura de Sarandi quer comprar 3 caminhonetes de luxo

O município de Sarandi, sob gestão do prefeito Carlos Alberto De Paula Junior (PSB), abriu edital de compra de três caminhonetes de luxo para à administração municipal ao custo de R$ 843.830,00 .

Sob a justificativa do pedido da Chefia do Gabinete; que as autoridades do município possam se deslocar com melhor conforto para longas viagens com até 5 pessoas, a alegação não convenceu a população que diariamente necessita dos serviços públicos com mais qualidade e rapidez.

O edital ainda contempla as especificações exigidas dos veículos como; motor a diesel, cor prata, ar-condicionado, vidro elétrico, multimídia e automática.

A prefeitura pretende usar uma caminhonete para o gabinete do prefeito, uma para a secretaria de educação e a outra para o corpo de bombeiros.

A secretaria de educação passa por dificuldades como falta de tonner para impressoras, professores organizam vaquinhas e eventos para suprir as necessidades de cada unidade escolar, na saúde, outras demandas urgentes como falta de consultas especializadas, falta de médicos nas unidades de atendimento, fila de espera para exames e cirurgias, é uma realidade que a população clama por urgência e não vê nenhuma necessidade agora da compra de três carros de luxo para atender as “autoridades”.