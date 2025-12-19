Com direção de Marcelo Galvão, Colegas e o Herdeiro é um road movie com elenco inclusivo; estreia nos cinemas acontece em março de 2026

A H2O Films, em parceria com a Gatacine e a Globo Filmes, acaba de divulgar o trailer oficial de “Colegas e o Herdeiro”, a aguardada continuação de “Colegas” (2012). O material inédito apresenta ao público a nova e eletrizante jornada dos protagonistas, destacando o humor, a emoção e as paisagens deslumbrantes que marcam este road movie filmado no Rio Grande do Sul e no Uruguai.

O filme dá continuidade à jornada iniciada no original “Colegas” (2012), obra que se tornou um marco no cinema inclusivo mundial. O primeiro longa conquistou crítica e público, consagrando-se em festivais de cinema, como o de Gramado, onde levou o Kikito de Ouro de Melhor Filme.

Na nova trama de “Colegas e o Herdeiro”, um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas.

Mantendo o DNA de inclusão e representatividade, “Colegas e o Herdeiro” amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais. O filme reforça a missão de dar protagonismo e visibilidade a esses talentos em uma produção de alto nível técnico e artístico.

Sob a direção e roteiro de Marcelo Galvão, o filme conta com um elenco principal estelar, incluindo Ariel Goldenberg, Breno Viola, Rita Pokk, João Vitor de Paiva Bittencourt, Deto Montenegro, Luiza Godoi, Fafy Siqueira, entre outros. A produção também presta homenagem à atriz Amélia Bittencourt e a Marçal Souza (“Colegas”, “O Matador”, “Pixote: A Lei do Mais Fraco”, “O Beijo da Mulher Aranha”), produtor executivo deficiente visual que faleceu um pouco antes das filmagens.

A produção é assinada por Rafael Yoshida e Marcelo Galvão, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da H2O Films. A direção de fotografia fica a cargo de Rodrigo Tavares (AIP) e Eduardo Makino, com direção de arte de Zenor Ribas e música original de Ed Côrtes.

Em julho deste ano, “Colegas e o Herdeiro” teve sua estreia internacional na Rússia durante o Zerkalo International Film Festival na cidade de Ivanovo. Já em outubro, o filme estreou nos Estados Unidos no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), vencendo o Prêmio Especial do Júri. Também no mesmo mês, o filme marcou presença no LABRFF-Orlando (onde venceu o prêmio de Melhor Fotografia) e foi selecionado para a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A estreia nos cinemas de “Colegas e o Herdeiro” acontece no dia 12 de março de 2026.