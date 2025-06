Colisão frontal deixa dois mortos na rodovia PR-317

O trágico acidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 6, na rodovia PR-317, logo após a praça de pedágio de Floresta. Dois automóveis bateram de frente causando a morte dos motoristas. O condutor de uma VW Parati seguia sentido Floresta quando foi atingido pelo GM Corsa.

A colisão foi tão forte que ambos veículos rodaram na pista. Os corpos ficaram presos entre as ferragens. Um motorista de um caminhão que seguia sentido Campo Mourão filmou de seu celular o momento da batida. Não havia passageiros nos veículos.

Uma equipe do Serviço Aéreo do Samu chegou a pousar na pista pois havia informação de um possível sobrevivente. O médico intervencionista ao descer da aeronave constatou os óbitos e acionou o Instituto Médico Legal de Maringá.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou cortar a lataria dos automóveis para retirar os corpos dos veículos.

Marcelo Bocato, de 34 anos, dirigia a VW Parati. Ele era morador da cidade de Floresta. Era casado e tinha uma filha. O condutor do Corsa, Sidnei Tomiato dos Santos, tinha 34 ano, a placa do veículo é da cidade de Araruna. Não foi possível apurar os motivos da colisão. A polícia acredita que o motorista possa ter sofrido um mal súbito ou tentado realizar uma ultrapassagem proibida. (inf André Almenara)