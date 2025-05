Colisão em rodovia envolve 5 veículos

Uma violenta colisão envolvendo duas carretas, um caminhão, um ônibus e um carro de passeio foi registrado na BR-277, em Guarapuava, nesta segunda-feira, 12. O acidente mobilizou diversas equipes de resgate e deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave.

Segundo o 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), entre as vítimas está uma passageira do ônibus que desmaiou no local, sofrendo ferimentos leves. Ela foi levada à UPA Primavera. O SAMU socorreu outras três pessoas: o motorista de uma das carretas teve ferimentos moderados, e o condutor do carro de passeio sofreu uma fratura exposta na perna, sendo o caso mais grave da ocorrência.

As causas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

O acidente causou bloqueio temporário da rodovia e causou grande lentidão no trânsito. (inf portal CR3)