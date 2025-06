Com classificação livre e escolhido através de votação popular na internet, o distrito de Maringá terá a projeção do filme DIVERTA-MENTE 2. A exibição da película de animação infantil é destinada à toda a família e acontece em um enorme telão inflável na Praça Luiz Moreira de Carvalho (Praça da Igreja) a partir das 20h do sábado 14 de junho.

Com um salto temporal, Riley se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local.

A Mostra de Cinema Pintando Estrelas é uma iniciativa da Casa do Verbo Assessoria Cultural, empresa associada à Maringá Audiovisual – Mavi. Além da apresentação em Iguatemi no dia 14, a Mostra de Cinema Pintando Estrelas também terá outras seis exibições no mês de junho. Dias 17 e 18 em Nova Esperança, 24 e 25 em Sarandi e 27 e 28 em Mandaguaçu. O encerramento acontece nos dias 01 e 02 de agosto em Douradina.

O projeto de Mostra de Cinema ao ar livre “Pintando Estrelas’ é realizado pela Casa do Verbo Assessoria em Gestão Cultural com recursos do Ministério da Cultura do Governo Federal através da Lei Rouanet Incentivo a Projetos Culturais com captação de recursos do Instituto Cultural Ingá – ACIM, conta com apoio institucional das prefeituras de Maringá, Sarandi, Nova Esperança, Mandaguaçu e Douradina. A iniciativa é patrocinada pela Usina Santa Terezinha, Fortgreen, Lowçucar, Cocamar, Cooper Cred, Volvo Rivesa, Totalmix, Planti Center, Fertipar Fertilizantes e Dicomp Distribuidora.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA TURNÊ:

MARINGÁ/PR – DISTRITO DE IGUATEMI

LANÇAMENTO DO MOSTRA – CINEMA AO AR LIVRE

Local: Praça Luiz Moreira de Carvalho

Dia 14 de Junho de 2025 (sáb.) – 20h

NOVA ESPERANÇA/PR[M1]

CINEMA NA ESCOLA – CURTAS-METRAGENS

17 de Junho de 2025 (qua.) – 9h, 10h, 13h30 e 14h30

PALESTRA “O CINEMA BRASILEIRO: MEMÓRIA, LUTA E ARTE”

Colégio Estadual – 10h

MOSTRA DE CINEMA AO AR LIVRE

Local: Centro de Eventos Antonio Edval Grespan

Dia 17 de Junho de 2025 (qua.) – 19h30

Dia 18 de junho de 2025 (qui.) – 19h30

SARANDI/PR

CINEMA NA ESCOLA – CURTAS-METRAGENS

24 de Junho de 2025 (sex.) – 9h, 10h, 13h30 e 14h30

PALESTRA “O CINEMA BRASILEIRO: MEMÓRIA, LUTA E ARTE”

24 de Junho de 2025 – Colégio Estadual – 10h

MOSTRA DE CINEMA AO AR LIVRE

Local: Praça dos Pioneiros: Av. Maringá – Jardim Nova Paulista

Dia 24 de Junho de 2025 (sex.) – 19h30

Dia 25 de junho de 2025 (sáb.) – 19h30

MANDAGUAÇU/PR

CINEMA NA ESCOLA – CURTAS-METRAGENS

27 de junho de 2025 – 9h, 10h, 13h30 e 14h30

PALESTRA “O CINEMA BRASILEIRO: MEMÓRIA, LUTA E ARTE”

27 de junho de 2025 – Colégio Estadual – 10h

MOSTRA DE CINEMA AO AR LIVRE

Local: Praça Igreja S.Terezinha do Menino Jesus – Av. Chapecó

Dia 27 de junho de 2025 (sex.) – 19h30

Dia 28 de junho de 2025 (sáb.) – 19h30

DOURADINA/PR

CINEMA NA ESCOLA – CURTAS-METRAGENS

1º de agosto de 2025 – 9h, 10h, 13h30 e 14h30

PALESTRA “O CINEMA BRASILEIRO: MEMÓRIA, LUTA E ARTE”

1º de agosto de 2025 – Colégio Estadual – 10h

MOSTRA DE CINEMA AO AR LIVRE

Local: Praça Eduardo Ribeiro – Centro

Dia 1º de agosto de 2025 (sex.) – 19h30

Dia 2 de agosto de 2025 (sáb.) – 19h30