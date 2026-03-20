Saúde

Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, morre aos 86 anos

Informação foi divulgada pela família nas redes sociais do ator

Foto de redação redação20/03/2026
chuck norris Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, morre aos 86 anos

O ator Chuck Norris, uma das maiores lendas dos filmes de ação, morreu na manhã de quinta-feira, 19, aos 86 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 20, em suas redes sociais. A causa não foi revelada.
É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, escreveu a família do ator.

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