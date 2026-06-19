Saúde

Morre Juninho do Tribo’s Bar

Antonio Batista de Souza Júnior, o Juninho do Tribo’s Bar, faleceu nesta tarde.

Foto de redação redação19/06/2026
juninho Morre Juninho do Tribo’s Bar

Ele estava hospitalizado depois de sentir dores que revelaram uma infecção e ontem, 18, precisou fazer hemodiálise.
Juninho submeteu-se a uma cirurgia e estava na UTI. Na rede social do estabelecimento, noticiou-se há alguns minutos que “hoje as luzes do palco se apagaram e o nosso headbanger se foi”. Ainda não há informações sobve velório e cerimônia de despedida. (inf Angelo Rigon)

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