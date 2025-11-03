Acidente
Casal sofre acidente grave de moto
O acidente aconteceu na noite de sábado, 1º, no cruzamento da Rua Olímpico com Sidinéia Maria Portes Name, no Jardim Olímpico, em Maringá. Um casal que ocupava uma Kawasaki 300cc bateu com muita violência contra um automóvel VW Fox.
Pelas informações de testemunhas, o piloto da moto teria invadido a preferencial do automóvel. A mulher que estava na garupa sofreu uma fratura exposta na perna direita. O motociclista também sofreu ferimentos. A passageira foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. (inf André Almenara)