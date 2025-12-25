Casal que passaria a ceia de Natal em Londrina sofre acidente gravíssimo na rodovia PR-323

Acidente

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia PR-323, em Paiçandu. Um casal de jovens capotou um automóvel GM Tracker com placa de Tapejara. Os ocupantes seguiam sentido Maringá quando o carro derrapou na pista molhada.

O motorista Harrison Oliveira, de 26 anos, perdeu a direção, passou por cima do canteiro central e invadiu a pista contrária. O carro capotou por várias vezes. Harrison e a esposa Camilly Torelli Oliveira, de 22 anos, sofreram ferimentos graves.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Maringá precisou cortar o teto do carro e demais partes da lataria para retirar o motorista e a mulher. O médico do Samu intubou o condutor que apresentava trauma de crânio grave. A passageira sofreu ferimentos moderados.

O motorista permanece internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário. A esposa foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. O site soube que o casal estava indo à cidade de Londrina passar o Natal com familiares. (inf André Almenara)

