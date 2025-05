Carta de Apoio às APAEs do Paraná

“Como Delegado de Polícia com mais de três décadas dedicadas à segurança da nossa população e, atualmente, como Deputado Estadual, tenho o dever de defender não apenas a lei, mas também os valores que nos unem como sociedade.

É com esse compromisso que manifesto meu apoio incondicional à manutenção e valorização das APAEs no estado do Paraná.

As APAEs não são apenas instituições de ensino — são espaços de cuidado, amor e transformação. Atendem crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo um trabalho específico, técnico e humanizado. É esse atendimento especializado, feito por profissionais dedicados e com estrutura adequada, que garante o desenvolvimento, a autonomia e a dignidade dessas pessoas.

Eliminar ou enfraquecer essa modalidade de ensino seria um retrocesso inaceitável. Precisamos, ao contrário, ampliar o apoio às APAEs, garantir recursos e fortalecer as parcerias que já deram provas de seu valor ao longo das últimas décadas.

Reafirmo aqui meu apoio irrestrito e permanente às APAEs, em defesa da inclusão verdadeira e da educação com respeito e qualidade.”

Deputado Delegado Jacovós