Carro invade calçada e atinge vidraça de empresa

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 29, na Avenida Colombo na zona 7 em Maringá. Uma mulher conduzindo um Fiat Linea provocou uma batida que envolveu também um Peugeot. O impacto entre os carros foi tão forte que o Peugeot subiu na calçada e em seguida atingiu a vidraça de uma empresa.

A motorista que conduzia o Peugeot sofreu apenas um corte no rosto. A motorista que provocou a colisão recusou atendimento. O site apurou que a motorista do Fiat Linea saiu da Rua Padre Vieira para acessar a avenida Colombo e acabou invadindo a preferencial do Peugeot. (inf André Almenara)