Um acidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira, 8, no cruzamento das ruas José do Patrocínio e Saint Hilaire, em Maringá.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro avançou a preferencial e colidiu com uma van de transporte de mercadorias.

O impacto da colisão foi tão forte que a van capotou várias vezes e bateu contra um poste de energia. As vítimas sofreram ferimentos leves. (inf/foto Plantão Maringá)