Candidata derrotada a vice-prefeita da cidade da microrregião de Maringá posta que estará à frente da secretaria, mas assumirá gerência

A farmacêutica bioquímica Alessandra Cristina Zacarias (PSD), que foi candidata a vice-prefeita de Santa Fé, anunciou há algumas horas que estará à frente a Secretaria de Saúde de Maringá. Ela é ligada ao ex-prefeito Fernando Brambilla (MDB), indicado pelo deputado Paulo Rogério do Carmo (União Brasil), e que recentemente foi exonerado da Secretaria Municipal de Educação.

O anúncio, em rede social, surpreendeu a muita gente, que imaginava Alessandra foi vice de Reginaldo Thenan (PSD) na coligação “Por Santa Fé unindo forças e sonhos”, que perdeu para Edson Palotta (PP). Ex-secretária de Saúde daquela cidade, era assessora de Concessões da Agência Maringaense de Regulação desde fevereiro. No entanto, ela assumirá uma gerência.

Posteriormente, ela teria corrigido a informação e colocado que estaria junto com a Secretaria de Saúde de Maringá, mas seu perfil é restrito. De acordo com a rede social, ela é bolsonarista, fez campanha para o deputado federal Luiz Nishimori (PSD) e para Do Carmo, e quando Lula foi eleito presidente publicou que “Essa culpa não carrego”.

A publicação original, às 18h46m feita enquanto o secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi participava de evento em Curitiba, dizia: “Depois de 7 meses à frente da AM R, hoje me despeço com o coração cheio de Gratidão (sic). Foi um período intenso de aprendizado, de desafios e de muitas conquistas coletivas. Quero agradecer a todos os colegas de trabalho, parceiros e instituições que caminharam ao meu lado. Agora inicio uma nova etapa, assumindo a responsabilidade de estar à frente da Secretaria de Saúde de Maringá. Carrego comigo toda a experiência de 8 anos como Secretária de Saúde em Santa Fé, onde aprendi que o maior propósito da gestão pública é sempre cuidar das pessoas e garantir dignidade à população. Minha missão continua sendo a mesma: servir, ajudar e transformar vidas por meio da saúde pública. Sei da grande responsabilidade que é assumir uma cidade do porte de Maringá, mas também sei que, com muito trabalho, dedicação e espírito de equipe, é possível avançar e entregar resultados concretos para a população. Deixo aqui meu agradecimento a todos que confiaram em mim nessa caminhada. Tenho convicção de que juntos podemos construir uma saúde cada vez mais humana, acessível e eficiente”. (inf Angelo Rigon)