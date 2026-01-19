Caminhonete invade casa após colidir com outro veículo em Maringá
O acidente aconteceu na tarde de sábado, 17, na Rua Esmeralda com Paulo Jorge Carolino, no Jardim Paris, em Maringá. O motorista de um Hyundai Tucson provocou uma batida que envolveu também uma caminhonete Rampage Ram.
O condutor da SUV Tucson seguia pela Rua Paulo Jorge Carolino quando cruzou a preferencial da caminhonete. A colisão foi tão forte que a mulher que dirigia a Rampage quebrou o portão e invadiu uma casa que fica na esquina.
A caminhonete chegou a quebrar a parede da sala da residência. A dona do imóvel estava cuidando do neto quando ouviu o forte barulho. Ela relatou que tinha saído da sala segundos antes do acidente acontecer.
Apesar do susto e danos materiais, ambos motoristas escaparam ilesos do acidente. O condutor da Tucson alegou que mesmo provocando a colisão alegou que a mulher da caminhonete corria bastante. A Polícia Militar lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)