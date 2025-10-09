Acidente

Câmera de segurança registra acidente na Avenida Colombo em Maringá

Foto de redação redação09/10/2025
acidente colombo Câmera de segurança registra acidente na Avenida Colombo em Maringá

Imagem de câmera de segurança registrou o momento em que o condutor de um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore, na madrugada desta quinta-feira, 9, na Avenida Colombo, Zona 6 em Maringá.

O impacto foi forte e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento à vítima no local. O motorista sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado a um hospital da cidade para receber atendimento médico.
As causas do acidente ainda serão apuradas. (inf Plantão Maringá)

