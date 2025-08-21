Educação

Cada dia uma novidade na câmara

Em regime de urgência, presidente da Câmara de Maringá propõe voucher para famílias adquirirem uniforme e material escolar

Foto de redação redação21/08/2025
uniforme Cada dia uma novidade na câmara

Não bastassem as inúmeras críticas da população, como por exemplo a criação de cargos comissionados, a presidente da Câmara Municipal de Maringá, Majorie Catherine Capdebosq, quer apresentar na sessão ordinária desta quinta-feira um projeto polêmico, que em tese só poderia ser proposto pelo Executivo: ao invés de distribuir uniformes e material escolar para alunos da rede municipal de ensino o município passaria a dar um voucher de valor equivalente às aquisições.

O projeto, que dispensa as obrigatórias licitações pela Secretaria Municipal de Educação, seria uma cortina de fumaça diante das denúncias envolvendo o Legislativo e colocaria em xeque as prerrogativas do próprio poder, abrindo espaço para judicialização, que pode colocar os legisladores em mais uma situação difícil. O fato da urgência, sem discussão pelas comissões, é outro agravante quando se discute sobre a área de educação. (inf Angelo Rigon)

Etiquetas
Foto de redação redação21/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Relato de mãe sobre falta de comida em escola municipal de Maringá

Relato de mãe sobre falta de comida em escola municipal de Maringá

14/08/2025
Foto de Prioridade

Prioridade

11/08/2025
Foto de Secretária nova, velhos problemas

Secretária nova, velhos problemas

07/08/2025
Foto de Professora Solange Lopes será Cidadã Benemérita de Maringá

Professora Solange Lopes será Cidadã Benemérita de Maringá

31/07/2025
© Copyright 2025, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo