Cada dia uma novidade na câmara

Não bastassem as inúmeras críticas da população, como por exemplo a criação de cargos comissionados, a presidente da Câmara Municipal de Maringá, Majorie Catherine Capdebosq, quer apresentar na sessão ordinária desta quinta-feira um projeto polêmico, que em tese só poderia ser proposto pelo Executivo: ao invés de distribuir uniformes e material escolar para alunos da rede municipal de ensino o município passaria a dar um voucher de valor equivalente às aquisições.

O projeto, que dispensa as obrigatórias licitações pela Secretaria Municipal de Educação, seria uma cortina de fumaça diante das denúncias envolvendo o Legislativo e colocaria em xeque as prerrogativas do próprio poder, abrindo espaço para judicialização, que pode colocar os legisladores em mais uma situação difícil. O fato da urgência, sem discussão pelas comissões, é outro agravante quando se discute sobre a área de educação. (inf Angelo Rigon)