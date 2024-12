BR-376 em Sarandi será interditada no domingo para obra de novo viaduto

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou hoje que a BR-376, em Sarandi, região Noroeste, será interditada novamente no domingo, 15, no trecho em obras de construção de dois novos viadutos.

O bloqueio total do tráfego na rodovia começa às 6h da manhã e deve seguir até as 16h, com os veículos utilizando as vias marginais da BR-376 durante este período. Todo o trecho estará devidamente sinalizado, indicando o local de início e do final do desvio em cada sentido da via.

A medida é necessária para o lançamento das vigas pré-moldadas de concreto que vão conectar os pilares centrais aos pilares das alças de acesso do segundo viaduto em construção. Operação semelhante foi feita no outro viaduto no início do mês.

Condutores devem seguir com cautela e atenção redobrada pelo trecho, obedecendo a sinalização provisória e orientações da equipe da obra. A Polícia Rodoviária Federal irá acompanhar as atividades. A interdição pode ser adiada caso as condições climáticas não sejam favoráveis.

OBRA – Os dois novos viadutos ficam na altura da Avenida Rio de Janeiro e da Avenida Brasil e conectam as vias marginais da rodovia, servindo a função de retornos em desnível para o tráfego de longa distância, além de ser mais uma opção para o tráfego local cruzar a BR-376.